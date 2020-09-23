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برلمان

برلمانية: الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر مستقبل الاقتصادي المصرى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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ماجدة بدوي
قالت النائبة سعاد المصري عضو لجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يضع الشباب فى مقدمة أولوياته ويهتم بقضايهم وحل مشاكلهم، ويجب على جميع المسؤلين أن يحذو حذوه.


وتابعت المصري فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توجه الرئيس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، سيساهم فى حل وتسهيل إجراءات التعاقد للشباب .


وأشارت إلى أن الشباب دائما بحاجة إلى من يدعمه ويقدم له يد العون خاصة فى بداية مشواره العملي ، لافتة إلى أن الأعمال الحرة هي وإقامةالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى التي تبني مستقبل البلاد الإقتصادي .

وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجتماعة بالحكومة  بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.
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