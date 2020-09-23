يقام للسنة الثانية.. التفاصيل الكاملة لمشاركة صناع التلفزيون المصريين في سوق المسلسلات بمهرجان القاهرة السينمائي

يوفر السوق مجموعة مختارة من المشروعات التلفزيونية من مصر والعالم العربي

مدير أيام القاهرة لصناعة السينما: يمنح المخرجين والمؤلفين اتصالا مباشرا مع المنصات العالمية





أعلنت منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، عن فتح باب التقديم لمشروعات المسلسلات المصرية في مراحل التطوير الأخيرة، للمشاركة في (سوق المسلسلات)، الذي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالتعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط (MEMI)، على أن يكون الموعد النهائي لاستقبال الطلبات 6 (أكتوبر/ تشرين الأول) المقبل، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

يوفر "السوق" لمجموعة مختارة من المشروعات التلفزيونية من مصر والعالم العربي، فرصة العرض على مجموعة من أهم المشترين المحتملين من داخل وخارج العالم العربي، بما يشمل المنصات الرقمية وشركات الإنتاج.

وتشترط المشاركة في "السوق"، أن تكون مشروعات المسلسلات لمخرجين ومؤلفين مصريين مقيمين في مصر لديهم أعمال فنية سابقة، وأن يضم المشروع منتجا مصريا أنتج مسلسلا أو فيلما واحدا على الأقل، بالإضافة إلى أن يكون سيناريو المسلسل أصليًا أو مقتبسا من عمل أدبي.

وتستهدف "أيام القاهرة" من خلال تنظيم هذا "السوق"، اختيار 6 مشروعات تلفزيونية مصرية في مراحل التطويرالأخيرة، تنضم إلى 9 مشروعات تلفزيونية أخرى من العالم العربي يتم اختيارها بواسطة مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، للمشاركة في برنامج إرشاد وتطوير يقوده خبراء المبادرة، عبر مجموعة من الورش، والذي يتيح ويجهز هؤلاء الصناع بتقديم مشروعاتهم لمنتجي تلفزيون محليين ودوليين ومنصات عربية ودولية، وتوفر "أيام القاهرة" إجراء المقابلات عبر الإنترنت للمشاريع المختارة وضيوف المهرجان الذين لن يتمكنوا من الحضور إلى القاهرة.

عن التعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، تقول علياء زكي مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حريص على مواصلة دوره كداعم رئيسي لصناعة الترفيه في مصر والعالم العربي، عبر توفير المزيد من الفرص لمشروعات الأفلام والمسلسلات المتميزة على حد سواء، مشيرة إلى أن التعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، سيمنح المخرجين والمؤلفين اتصالا مباشرا مع المنصات العالمية والعربية، لمناقشة مشروعاتهم وبحث سبل التعاون، وهو دور مهم يحرص المهرجان على تقديمه لصناع التلفزيون، بالتوازي مع ما يقدمه المهرجان لصناع السينما من خلال "ملتقى القاهرة السينمائي".

وكشفت "زكي"، أن القمة التي تم تنظيمها خلال الدورة الماضية لأيام القاهرة لصناعة السينما بالتعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، وفرت فرصًا للتواصل بين المؤلفين العرب والمديرين التنفيذيين لكبرى المنصات وشركات الإنتاج في العالم.





مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط هي فعالية مبتكرة واحترافية لتبادل الخبرات انطلقت في مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية وشركاء صناعة التليفزيون في الشرق الأوسط. توفر المبادرة التدريب والدعم للجيل الحالي من كتّاب الأعمال التليفزيونية وصنّاع المحتوى لرواية قصص محلية مشوقة، تحفز إجراء مناقشات مهمة وإتخاذ قرارات متعلقة بالتعددية والتفاهم المتبادل.

أيام القاهرة لصناعة السينما برنامج يقام بالشراكة مع مركز السينما العربية، ويوفر فضاءً مهمًا لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، ومن خلال ملتقى القاهرة السينمائي، يفسح المجال لإقامة تعاون بين المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية في عالم صناعة الأفلام بهدف دعم السينما العربية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجانًا آخر ينظم مسابقات دولية.