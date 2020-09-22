أمجد طه: مصر لديها بصمة ورسالة قوية في المنطقة

قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق المتوسط، إن فلسطين وقفت ضد منظمة غاز شرق المتوسط لأنه بقيادة جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية تسحب سفرائها من الدول العربية بسبب السلام بينهما وبين إسرائيل.





وأضاف أمجد طه، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين لم تسحب سفيرها من تركيا حتى الآن رغم أنها أول دولة طبعت مع إسرائيل، وأن السلطة الفلسطينية هم يقفون ضد كل مشروع عربي ولابد من اسقاطهم من الشعب الفلسطيني.





وأوضح أن فلسطين لن تسحب سفيرها من قطر، لأن هناك العديد من أعضاء السلطة الذين يحملون جواز السفر القطري ويعيشون بها من زمان، بالإضافة إلى أنهم يحتاجون للمال القطري، منوها بأن الإمارات والبحرين نجحوا في وقف ضم العديد من الأراضي الفلسطينية.



