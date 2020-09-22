الرئيس السيسي: بعض الاطراف الاقليمية عمدت الى جلب إرهابيين الى ليبيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة لها أهمية خاصة كونها تتواكب مع الذكرى الـ 75 لإنشاء الأمم المتحدة.





وأضاف الرئيس السيسي في كلمته، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، إن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ت تزامن مع ما يتعرض العالم أجمع لجائحة فيروس كورونا التي خلفت خسائر بشرية مؤلمة وآثار اقتصادية واجتماعية.





وتابع الرئيس السيسي:" مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الافريقي والعربي والإسلامي والمتوسطي وباعتبارها عضو مؤسس للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز على الأمم المتحدة".





وأكد الرئيس السيسى أن بعض الاطراف الاقليمية عمدت الى جلب ارهابيين الى ليبيا.