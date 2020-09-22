التنمية المحلية: حصول راغب التصالح على نموذج 3 يوقف أي إجراء تجاه العقار المخالف

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تم التواصل مع المحافظين للاستعانة بالمدارس المجاورة للمراكز التكنولوجية لتلقي الطلبات من المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء لتخفيف الزحام.





وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كل من قدم للتصالح في مخالفات البناء ولم يكمل كل أوراقه أمامه شهرين لاستكمال أوراق التصالح".





وتابع خالد قاسم:" حصول مقدم طلب التصالح على نموذج 3 توقف أي إجراء قضائي تجاه العقار المخالف وهذا نوع من أنواع التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح والمواطن يرغب في توثيق الثورة العقارية ".





وأكمل خالد قاسم:" من تقدم للتصالح ولم يدفع جدية التصالح في المرحلة الأولى حوالي 185 ألف طلب ومن الضروري دفع جدية التصالح قبل 30 سبتمبر كي يتم اعتماد طلباتهم".