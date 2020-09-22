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فن

حفلات غنائية فى الطريق إليك .. عمرو دياب بالسعودية وأنغام بمركز المنارة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تحدى عدد كبير من الفنانين جائحة كورونا بإطلاق أول حفلاتهم الجماهيرية بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات.

انغام 

تحيى النجمة انغام اولى حفلاتها الجماهرية بعد جائحة كورونا 9 اكتوبر المقبل على بالمسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس 
عمرو دياب 

يحيى الهضبة عمرو دياب حفل غنائيا السبت المقبل بالسعودية ضمن احتفلات اليوم الوطنى السعودى 

ماجد المهندس 

يحيى المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا غدا  بمركز الملك فهد الثقافى فى الرياض ضمن احتفلات اليوم الوطنى السعودى 

هبة الطوجى واسامة الرحبانى 


تحيى لفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني مع الفنان اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف ونخبة من الموسيقيين العالميين، في إحياء حفل غنائي ضخم من أجل لبنان،  على مسرح الأولمبيا في قلب العاصمة الفرنسية باريس،  وذلك في تمام التاسعة مساء الأول من أكتوبر المقبل.









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