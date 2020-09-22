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بمنتهى الأهمية.. السفير محمد عبد الحكم يكشف أبرز رسائل الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:24 م
السفير محمد عبد الحكم
السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق
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محمود محسن
أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول عدة قضايا بمنتهى الأهمية للمجتمع الدولى.


وأضاف عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن رسائل الرئيس اليوم كان أولها الدعوة إلى الإصلاح الدولى ورؤية مصر لهذا الإصلاح الهام.


وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المجتمع الدولى تبنى نهج ما يصدر من قرارات وتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة، مؤكدا أن الرئيس اشار الى ضرورة توفر الارادة السياسية للأمم المتحدة.


وأشار عبد الحكم إلى انه يجب أن يتم تفعيل الدول الهام للأمم المتحدة على كل الأصعدة واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات  لتنفيذ تلك الالتزامات، والعمل على محاسبة الدول التى  تتعمد عدم احترام القانون الدولى واختراقه وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن. 
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