بمنتهى الأهمية.. السفير محمد عبد الحكم يكشف أبرز رسائل الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة.. فيديو

أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول عدة قضايا بمنتهى الأهمية للمجتمع الدولى.









وأضاف عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن رسائل الرئيس اليوم كان أولها الدعوة إلى الإ صلاح الدولى ورؤية مصر لهذا الإصلاح الهام.









وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ا لمجتمع الدولى تبنى نهج ما يصدر من قرارات وتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة، مؤكدا أن الرئيس اشار الى ضرورة توفر الارادة السياسية للأمم المتحدة.







