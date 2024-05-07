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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الناس تبتعد عن شراء موبايلات iPhone | اعرف السبب الحقيقي

الناس تبتعد عن شراء
الناس تبتعد عن شراء موبايلات iPhone | أعرف السبب الحقيقي

تواجه شركة آبل تحديات كبيرة حيث تنخفض المبيعات بشكل ملحوظ في السوق الصيني المهم. وأقر تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، مؤخرًا بالتحديات التي يفرضها ما وصفه بأنه "السوق الأكثر تنافسية في العالم".

تكشف آخر الأرقام عن انخفاض كبير في مبيعات أجهزة iPhone على الصعيدين العالمي والصيني بشكل خاص، بما في ذلك هونغ كونغ وتايوان. انخفضت إيرادات iPhone العالمية بنسبة 10% في الربع الأول، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ أواخر عام 2020. وفي منطقة الصين الكبرى، انخفضت مبيعات iPhone بنسبة 8% إلى 16.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.

تتراجع حصة Apple في سوق الهواتف الذكية في الصين بشكل مطرد، حيث انخفضت مبيعات iPhone بنسبة 19.1% في الربع الأول وحده. وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع Apple إلى المركز الثالث في السوق، حيث استحوذت على 15.7% من السوق المحلية، خلف منافسين مثل Vivo و Honor.

وفي الوقت نفسه، شهدت شركة Huawei، منافسة Apple الصينية، ارتفاعًا في مبيعات الهواتف الذكية، حيث بلغت الزيادة ما يقرب من 70% في الربع الأول. تقترب حصة هواوي السوقية الآن من حصة آبل عند 15.5%، مع ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة مذهلة قدرها 564%.

يمكن أن يُعزى نجاح هواوي جزئيًا إلى المشاعر الوطنية، خاصة بعد إطلاق سلسلة هواتف Mate 60 التي تعمل بمعالجات محلية الصنع. تشكل أحدث هواتف سلسلة Pura 70 من Huawei والمجهزة بمعالجات صينية منافسة كبيرة لسلسلة iPhone 15 و 16 من Apple.

على الرغم من هذه التحديات، أعرب تيم كوك عن ثقته في الإمكانات طويلة الأجل للصين بالنسبة لشركة آبل. تستثمر الشركة استثمارات كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث ألمح كوك إلى الكشف عن استراتيجية ذكاء اصطناعي قادمة في مؤتمر WWDC السنوي للمطورين والذي من المقرر عقده في شهر يونيو.

في حين أن الأداء المالي لشركة Apple شهد تراجعًا بسبب انخفاض شحنات iPhone، قلل المسؤولون التنفيذيون من أهميتها، وعزوها إلى مقارنات صعبة على أساس سنوي. ومع ذلك، يثير المحللون مخاوف بشأن أداء Apple في الصين، حيث يؤثر التنافس الشديد من Huawei على شحنات iPhone.

لا تزال Apple تعتمد بشكل كبير على مبيعات iPhone، حيث تساهم بنحو 52% من إجمالي إيراداتها. وعلى الرغم من جهود التنويع، لم تشهد فئات المنتجات الأخرى مثل أجهزة كمبيوتر Mac سوى نموًا متواضعًا، وهو غير كافٍ لتعويض الانخفاض العام في الإيرادات.

وردًا على أسئلة حول تأثير الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، أكد كوك على تركيز Apple على الخدمات، التي شهدت نموًا كبيرًا في الربع المنتهي في مارس. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة شركة أجهزة مثل Apple على تحقيق ربح فعال من ميزات البرامج وسط المنافسة الشرسة في السوق الصيني.

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