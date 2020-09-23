AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنت اسمها ذات.. هشام إسماعيل يكشف كواليس شخصية وجدي الشنقيطي.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:13 ص
هشام اسماعيل
هشام اسماعيل
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان هشام إسماعيل ، إن نموذج وجدي الشنقيطي، في مسلسل "بنت اسمها ذات"، يعبر عن فترة الثمانينيات والتسعينيات كاملة، وصولا الى عام 2011.

وأضاف هشام إسماعيل، خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن دور وجدي الشنقيطي، كان يجب ان يلعبه بنفس الطريقة "والفظاظة" وهذه كانت رغبة صناع العمل .

واوضح هشام اسماعيل ، ان طريقة التمثيل كانت يجب ان تبدأ بهدوء، وبعد ذلك يتم التحول حتى يرى المشاهد الفرق بين الفترتين.

واستطرد: "تحولت إلى شرس أثناء التصوير؛ بعد ان تم حبسي في عمارة الزلزال؛ حتى يرى المشاهد الفرق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفل غنائي لفريق كردان في ساقية الصاوي الأربعاء

تسجيل نادر.. فريد شوقي يتحدث عن أطرف موقف جمعه مع يوسف وهبي وأنور وجدي

محمد عبد الرحمن: أستأذنا قبل تقليد مشاهد أعمال شهيرة في جمجوم وبم بم

ترشيحاتنا

رضا عبد العال عن عمل ممر شرفي للأهلي: ليفربول اتعمله عشان محمد صلاح

بسبب كورونا.. قانوني يطالب وزير التعليم بتخفيض المصروفات الدراسية

رهان بين حازم إمام وميدو على نتيجة مباراة الزمالك وطنطا.. شاهد

الطفل المعتدى عليه من لاعب وادي دجلة يروي ما حدث خلال المباراة

مندوب إسرائيل يغادر قاعة الأمم المتحدة بسبب كلمة أردوغان.. شاهد

عن حرمانية تعطر النساء.. آمنة نصير: الست مش فاضية تغمز وتلاغي.. دي فيها اللي مكفيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع بصل.. سقوط حارس أمن بطريقة مؤلمة أثناء أداء حركة بهلوانية.. فيديو

يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها