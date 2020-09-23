بنت اسمها ذات.. هشام إسماعيل يكشف كواليس شخصية وجدي الشنقيطي.. فيديو

قال الفنان هشام إسماعيل ، إن نموذج وجدي الشنقيطي، في مسلسل "بنت اسمها ذات" ، يعبر عن فترة الثمانينيات والتسعينيات كاملة، وصولا الى عام 2011.





وأضاف هشام إسماعيل ، خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن دور وجدي الشنقيطي ، كان يجب ان يلعبه بنفس الطريقة "والفظاظة" وهذه كانت رغبة صناع العمل .





واوضح هشام اسماعيل ، ان طريقة التمثيل كانت يجب ان تبدأ بهدوء، وبعد ذلك يتم التحول حتى يرى المشاهد الفرق بين الفترتين. بهدوء،ذلكحتىيرى



