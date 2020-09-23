بنت اسمها ذات.. هشام إسماعيل يكشف كواليس شخصية وجدي الشنقيطي.. فيديو

قال الفنان هشام إسماعيل ، إن نموذج وجدي الشنقيطي، في مسلسل "بنت اسمها ذات"، يعبر عن فترة الثمانينيات والتسعينيات كاملة، وصولا الى عام 2011.
وأضاف هشام إسماعيل، خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن دور وجدي الشنقيطي، كان يجب ان يلعبه بنفس الطريقة "والفظاظة" وهذه كانت رغبة صناع العمل .
واوضح هشام اسماعيل ، ان طريقة التمثيل كانت يجب ان تبدأ بهدوء، وبعد ذلك يتم التحول حتى يرى المشاهد الفرق بين الفترتين.
واستطرد: "تحولت إلى شرس أثناء التصوير؛ بعد ان تم حبسي في عمارة الزلزال؛ حتى يرى المشاهد الفرق".