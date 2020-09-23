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فن

اختاروا صاحبكم صح.. إنجي خطاب توجه رسالة لصديقتها شيري عادل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
انجي خطاب و شيري
انجي خطاب و شيري عادل
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة إنجى خطاب صورة لها من كواليس مسلسل الا انا  من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وظهرت إنجى خطاب، رفقة الفنانة شيري، وعلقت على الصورة: "الحمد لله مبسوطة من ردود فعل الناس علي دوري أنا وشيري في مسلسل إلا أنا.. حكاية أمر شخصي".

وتابعت: "أنا وشيري مكناش بنمثل، إحنا فعلاً صحاب في الحقيقة، كدا وأكتر، ⁦⁩اختاروا صحابكم صح". 

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وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين "تستاهلي .. ربنا يوفقك .. مسلسل حلو اوي". 

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
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