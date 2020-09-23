اختاروا صاحبكم صح.. إنجي خطاب توجه رسالة لصديقتها شيري عادل





وظهرت إنجى خطاب ، رفقة الفنانة شيري، وعلقت على الصورة: "الحمد لله مبسوطة من ردود فعل الناس علي دوري أنا وشيري في مسلسل إلا أنا.. حكاية أمر شخصي".





وتابعت: "أنا وشيري مكناش بنمثل ، إحنا فعلاً صحاب في الحقيقة ، كدا وأكتر ، ⁦⁩اختاروا صحابكم صح".





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وحازت الصورة علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين " تستاهلي .. ربنا يوفقك .. مسلسل حلو اوي".





مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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