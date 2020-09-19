AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل إلا أنا.. الجمهور يشيد بـ شيري عادل في حكاية أمر شخصي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
استطاعت الفنانة شيري عادل، أن تترك بصمة جديدة في مشوارها الفني، من خلال دورها في حكاية "أمر شخصي"، من سلسلة مسلسل "إلا أنا".

وأشاد الجمهور بـ شيري، عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حيث تمكنت بمنتهى السلاسة من التعبير عن الكثير من الفتيات اللاتي يواجهن مشاكل بسبب تأخر الزواج وتقدم العمر بهن، ليضطررن إلى القبول بأقل مما يستحقين.

"أمر شخصي" بطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب،  وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد.

ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
مسلسل إلا أنا.. الجمهور يشيد بـ شيري عادل في حكاية أمر شخصي
مسلسل إلا أنا.. الجمهور يشيد بـ شيري عادل في حكاية أمر شخصي
مسلسل إلا أنا.. الجمهور يشيد بـ شيري عادل في حكاية أمر شخصي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر إبراهيم زوج مقهور في مسلسل كوميدي اجتماعي لـ2021

غدا على DMC.. بداية عرض حكاية أمل حياتي من مسلسل إلا أنا

بداية عرض حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا".. اليوم

شيري عادل تروج لمسلسلها الجديد إلا أنا.. حكاية "أمر شخصي"

السبت.. بدء عرض حلقات مسلسل إلا أنا

بـ كاش مايوه .. شاهد نرمين الفقي على البحر

ترشيحاتنا

18 هدفا بـ3 مباريات.. نجل نجم الأهلي: في إنجلترا احتراف وفي مصر انحراف

مبروك بغض النظر عن خصم النقاط العقوبية.. تعليق نبيل الحلفاوى على تعادل الأهلى مع المقاصة

3000 فيديو في السنة.. أول تعليق من محامي أحمد وزينب بعد الإفراج عنهما

مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسى ببناء ٢٥٠ ألف وحدة سكنية فورا

المنتخب أولا.. عصام الحضري يكشف عن وجهته المقبلة

30 آلف جنيه و6 أشهر حبس| عقوبات جديدة تنتظر المتنمرين على مسن سوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار

علاج تعب المعدة بدون أدوية

دراسة: عدد مرات البراز يشير للإصابة بالنوبات القلبية