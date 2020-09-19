مسلسل إلا أنا.. الجمهور يشيد بـ شيري عادل في حكاية أمر شخصي

استطاعت الفنانة شيري عادل، أن تترك بصمة جديدة في مشوارها الفني، من خلال دورها في حكاية "أمر شخصي"، من سلسلة مسلسل "إلا أنا".
وأشاد الجمهور بـ شيري، عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حيث تمكنت بمنتهى السلاسة من التعبير عن الكثير من الفتيات اللاتي يواجهن مشاكل بسبب تأخر الزواج وتقدم العمر بهن، ليضطررن إلى القبول بأقل مما يستحقين.
"أمر شخصي" بطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد.
ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.