كندة علوش تروج لحكاية ضى القمر من مسلسل إلا أنا

طلبت النجمة كندة علوش من جمهورها الدعاء لها وفريق عمل حكاية "ضى القمر" ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض عبر شاشة DMC.
ونشرت كندة صورة دعائية للعمل الجديد عبر حسابها على تويتر، معلقة: "ادعولنا".
وتعود كندة للشاشة من جديد بعد غياب يتخطى عامين، بسبب زواجها من النجم عمرو يوسف وإنجابها لابنتها، وبالتالى قرارها للتفرغ لرعايتها.
"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.