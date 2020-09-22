كندة علوش تروج لحكاية ضى القمر من مسلسل إلا أنا

طلبت النجمة كندة علوش من جمهورها الدعاء لها وفريق عمل حكاية "ضى القمر" ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض عبر شاشة DMC.





ونشرت كندة صورة دعائية للعمل الجديد عبر حسابها على تويتر، معلقة: "ادعولنا".





وتعود كندة للشاشة من جديد بعد غياب يتخطى عامين، بسبب زواجها من النجم عمرو يوسف وإنجابها لابنتها، وبالتالى قرارها للتفرغ لرعايتها.



