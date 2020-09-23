فوائد عرق السوس المغلي للنساء والرجال.. تعرفي عليها

فوائد عرق السوس للرجال والنساء كثيرة فهو يعمل كمنشط جنسي ويساعد على حماية الرجال من سرطان البروستاتا بالإ ضافة إلى فوائد العرقسوس فى علاج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة.. إليك فوائد العرقسوس للرجال وفوائد العرقسوس للنساء وكيفية تحضير العرقسوس و أضرار العرقسوس، مثل قرحة المعدة.. إليك فوائد العرقسوس للرجال وفوائد العرقسوس للنساء وكيفية تحضير العرقسوس و





فوائد عرق السوس للرجال



فوائد عرق السوس للرجال عديدة خاصة للعلاقة الزوجية فهو يزيد الرغبة لدى النساء والرجال بالإضافة إلى أنه يساعد فى الوقايه من سرطان البروستاتا ويعالج مشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال، فهو يساعد على رفع كفاءة الدورة الدموية.





فوائد عرق السوس للنساء



قد يساعد عرق السوس للنساء في علاج مشاكل البشرة يحتوي جذر عرق السوس على أكثر من 300 مركب ، يُظهر بعضها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات.





نتيجة لذلك ، يستخدم مستخلص جذر عرق السوس لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك حب الشباب والأكزيما .





في دراسة استمرت أسبوعين على 60 بالغًا ، أدى استخدام هلام موضعي يحتوي على خلاصة جذر عرق السوس إلى تحسن ملحوظ في الأكزيما.





تحضير عرق السوس

هل تبحثين عن طريقة تحضير عرق السوس وإليك مكونات وطريقة تحضيره، على طريقة الشيف أحمد عادل.

مكونات مشروب العرقسوس :

- 100 جرام عرقسوس.

- 5 جرام بيكنج صودا.

- ماء.

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طريقة تحضير مشروب العرقسوس :

- احضري وعاء متوسط الحجم وضعي بها العرقسوس مع البيكنج صودا قومي بالتقليب الجيد لتجانس المكونات مع بعضها البعض.

- اضيفي 3 ملاعق من الماء مع التقليب الجيد، ثم يترك في شاش مغلق لمدة 12 ساعة للتخمير مع تثبيته في الوعاء.

- نضع الماء فوق العرقسوس حتى نحصل على القوام المظبوط و يوضع فى زجاجة .





اضرار العرقسوس





رغم فوائد العرقسوس إلا أن الأفراط فى تناوله يسبب العديد من الأثار الجانبية إليك وفقا لموقع موقع globalnews أضرار شرب العرقسوس، ومنها :

1- ارتفاع ضغط الدم

2-قد يسبب شرب العرقسوس بشكل مفرط ضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب 3-يسبب العرقسوس احيانا احتباس السوائل في الجسم مماي ضر بصحة الكلى 4- العرقسوس يحتوي على مركب الجليسيرزيزين الذي يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم 5-قد يسبب الافراط في تناول العرقسوس الى الإجهاض او الولادة المبكرة عند الحوامل.

فوائد عرق السوس قد يقلل من عسر الهضم





غالبًا ما يستخدم مستخلص جذر عرق السوس للتخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.





في دراسة استمرت 30 يومًا على 50 بالغًا يعانون من عسر الهضم ، أدى تناول 75 ملغ من كبسولة عرق السوس مرتين يوميًا إلى تحسن كبير في الأعراض وقد يخفف مستخلص جذر عرق السوس من الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة .





فوائد عرق السوس و علاج القرحة الهضمية





القرحة الهضمية هي تقرحات مؤلمة تظهر في معدتك أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة. تحدث عادة بسبب الالتهاب الناتج عن بكتيريا الملوية البوابية قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج القرحة الهضمية

فوائد عرق السوس ومحاربة السرطان





نظرًا لاحتوائه على العديد من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، فقد تمت دراسة مستخلص جذر عرق السوس لتأثيراته الوقائية ضد أنواع معينة من السرطان





على وجه الخصوص ، تم ربط مستخلص عرق السوس ومركباته بإبطاء أو منع نمو الخلايا في سرطانات الجلد والثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا





فوائد عرق السوس و تقرحات الفم المؤلمة







ومع ذلك ، قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج التهاب الغشاء المخاطي للفم - تقرحات الفم المؤلمة جدًا التي يعاني منها المصابون بالسرطان أحيانًا كأثر جانبي للعلاج الكيميائي والإشعاعي .





على الجانب الآخر قد يخفف عرق السوس من أمراض الجهاز التنفسي العلوي نظرًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات ، فقد يساعد كل من مستخلص جذر عرق السوس والشاي في تحسين أمراض الجهاز التنفسي العلوي.



