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مرأة

مشروب رمضاني.. طريقة عمل العرقسوس

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر العرقسوس من ضمن مشروبات رمضان ويفضله الكثير من الناس لذلك سنقدم وصفة سهلة وبسيطة لتحضير مشروب العرقسوس في المنزل.


المكونات
3/4 كوب عرقسوس مطحون
ملعقة بيكاربونات الصودا
2كوب ماء

الطريقة

- يخلط العرق سوس بالبيكاربونات و نبللهم بقليل ماء
- نتركهم ليجفوا و نلفهم في قطعة شاش
- نضع قطعه الشاش في الماء و نتركهم في الثلاجة طول الليل
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