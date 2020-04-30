مشروب رمضاني.. طريقة عمل العرقسوس

يعتبر العرقسوس من ضمن مشروبات رمضان ويفضله الكثير من الناس لذلك سنقدم وصفة سهلة وبسيطة لتحضير مشروب العرقسوس في المنزل.
المكونات
3/4 كوب عرقسوس مطحون
ملعقة بيكاربونات الصودا
2كوب ماء
الطريقة
- يخلط العرق سوس بالبيكاربونات و نبللهم بقليل ماء
- نتركهم ليجفوا و نلفهم في قطعة شاش
- نضع قطعه الشاش في الماء و نتركهم في الثلاجة طول الليل
المكونات
3/4 كوب عرقسوس مطحون
ملعقة بيكاربونات الصودا
2كوب ماء
الطريقة
- يخلط العرق سوس بالبيكاربونات و نبللهم بقليل ماء
- نتركهم ليجفوا و نلفهم في قطعة شاش
- نضع قطعه الشاش في الماء و نتركهم في الثلاجة طول الليل