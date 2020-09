بفساتين قصيرة.. ليلي علوي وإلهام شاهين تتألقان في أحدث ظهور لهما

View this post on Instagram

شكرا لأختى و صديقة عمرى بوسي على دعوتها و إحتفالها بخطوبة أمير و منه ..و ربنا يخلى لى صديقات العمر الغاليين هاله و ليلى و إيناس . . ربنا يجمعنا دايما فى الفرحه و ما يحرمناش من بعض ابدا . بحبكم