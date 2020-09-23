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بفساتين قصيرة.. ليلي علوي وإلهام شاهين تتألقان في أحدث ظهور لهما

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:40 م
ليلي علوي وإلهام
ليلي علوي وإلهام شاهين
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها برفقة مجموعة من الفنانين من ضمنهم  ليلى علوي وهالة صدقي.

تألقت الفنانة إلهام شاهين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام متوسطة الطول واتسم التصميم باللون الأسود المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأصفر.

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وانتعلت حذاء أسود أنيق متناسق مع إطلالتها، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

كما لفتت الفنانة ليلي علوي الأنظار بإطلالة شبابية مرتدية فستان قصير وذا أكمام مكشوفة و تميز الفستان بأنه جمع بين الألوان المبهجة، كما انتعلت حذاء  رياضي مسطح باللون الأبيض.



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