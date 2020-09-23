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تعليم

الفيوم تفوز على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الموسيقية برياض الأطفال - ابتدائي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:20 م
تكريم الفائزين
تكريم الفائزين
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الموسيقية) فى مسابقات الادارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة - التربية الموسيقية ، حيث فازت الفيوم على مستوى الجمهورية في مسابقات رياض الأطفال . والمرحلة الابتدائية.

ففي رياض الأطفال فاز فريق رياض أطفال مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم (20طفل وطفلة) ، وفي المرحلة الابتدائية فاز تلاميذ مدرسة (التوفيق الخاصة (سميرة غبور) - صلاح البشيهي - السلام الخاصة - الأنبا ابرام - الصداقة الفرنسية) (20تلميذ)

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وفي ذلك تقدم  محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين ، كما ارسل رسالة شكر لفريق العمل من موجهي التربية الموسيقية المشرفين على المسابقة 

وعددهم 4 موجهات ، 2 معلمات بالمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك رسالة شكر لتوجية عام التربية الموسيقية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
الفيوم تفوز على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الموسيقية برياض الأطفال - ابتدائي
الفيوم تفوز على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الموسيقية برياض الأطفال - ابتدائي
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