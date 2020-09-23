الفيوم تفوز على مستوى الجمهورية فى مسابقة التربية الموسيقية برياض الأطفال - ابتدائي

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الموسيقية) فى مسابقات الادارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة - التربية الموسيقية ، حيث فازت الفيوم على مستوى الجمهورية في مسابقات رياض الأطفال . والمرحلة الابتدائية.





ففي رياض الأطفال فاز فريق رياض أطفال مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم (20طفل وطفلة) ، وفي المرحلة الابتدائية فاز تلاميذ مدرسة (التوفيق الخاصة (سميرة غبور) - صلاح البشيهي - السلام الخاصة - الأنبا ابرام - الصداقة الفرنسية) (20تلميذ)





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وفي ذلك تقدم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للفائزين ، كما ارسل رسالة شكر لفريق العمل من موجهي التربية الموسيقية المشرفين على المسابقة



