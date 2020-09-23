مد فترة تلقى الأعمال المشاركة فى مسابقة ما بعد كورونا حتى 30 سبتمبر

قال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضى" ، إن لجنة مسابقة "ما بعد الكورونا" برئاسة الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، قررت مد فترة تلقى الأعمال المشاركة حتى 30 سبتمبر الجارى.





وأضاف قنديل؛ فى بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، أن لجنة المسابقة تلقت أكثر من 700 عمل فني وإبداعي حتى الآن، فى فروع الفن التشكيلي، النحت، والتصوير، والرسم، والخزف، والجرافيك، والموسيقى، والشعر، والقصة القصيرة، وكلها من الأعمال التي أنتجها أصحابها في فترة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





وأرجع قنديل، فكرة المعرض، إلي الشيخ طلال زاهد، وهي الفكرة الأولي علي المستوي العربي التى تنفذ فى صورة مسابقة بين متنافسين مصريين وسعوديين وعرب مقيمين داخل البلدين.





ويسمح نظام المسابقة، ومجموع جوائزها 750 ألف جنيه، بتقدم كل شخص بأكثر من عمل بعد استيفاء شروطها فى كل فرع منها، على أن يتخذ أتيليه "ضى" إجراءات القيام بتقديمه بالشكل اللائق، وتم تحديد خمس لجان لتقييم وتحكيم الأعمال الفائزة بجوائز المسابقة.





وتتلقى لجنة المسابقة الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر البريد العادي على العنوان 14 شارع الأحرار أول البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.



