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فن

14 مليون جنيه إجمالي إيرادات «الغسالة»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:38 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
استطاع فيلم "الغسالة" أمس تحقيق ايرادات من خلال شباك التذاكر بدور العرض السينمائي بلغت 35 ألف جنيه.

بذلك ارتفع إجمالى إيرادات فيلم الغسالة ليصل 14 مليون جنيه منذ طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحتى الآن.  

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته. 

الفيلم من إنتاج شركات "نيوسنشري للإنتاج" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي فيلمز".

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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