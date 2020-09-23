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أخبار العالم

استفادت منها 81 دولة.. خادم الحرمين: السعودية قدمت أكثر من 86 مليار دولار كمساعدات خلال 3 عقود

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:18 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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شيماء مصطفى
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة العربية السعودية تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في جائحة كورونا.

وقال الملك سلمان في كلمته خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السعودية قامت بوصفها رئيسًا لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وأشار الملك سلمان إلى أن السعودية قدمت أكثر من 86 مليار دولار كمساعدات إنسانية خلال العقود الثلاثة الماضية، واستفادت منها 81 دولة.

وأشاد بالعمل المميز الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش لرفع كفاءة عمل مؤسسات الأمم المتحدة.

ولفت خادم الحرمين إلى أن منطقة الشرق الأوسط عانت من تحديات أمنية وسياسية تهدد أمن شعوبها.
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