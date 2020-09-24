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بين الناس

سيدة تستغيث من توقف معاش تكافل وكرامة بسبب خطأ في الرقم القومي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت المواطنة سيدة أحمد توفيق، من مركز إسنا بمحافظة الأقصر، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة الخاص بها؛ بسبب رقم خطأ فى الرقم القومى.


وتقول فى رسالتها: "قدمت أكثر من تظلم ولكن دون جدوى، علما بأن الرقم القومى الصحيح الخاص بى هو 28612042700861".


وأضافت: "توقف معاش تكافل وكرامة منذ 3 سنوات ولا يوجد لدينا دخل ثابت وأنا اعول أسرة مكونة من 6 أفراد".


للتواصل مع القارئة من خلال الرقم التالى: 01149939165


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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