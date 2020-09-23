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ضمن مبادرة الرئيس لـ"متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".. وزيرة الصحة: فحص مليون و 645 ألف مواطن في 6 أيام .. وكارت متابعة للعلاج دوريًا مجانًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:00 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
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محمد غالي
وزيرة الصحة:
المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا
اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تقديم خدمات المبادرة
التوسع في الخدمات المقدمة  لتشمل الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي
فحص 346 ألف مواطن اليوم في أعلى حصيلة يومية منذ انطلاق المبادرة 


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص مليون و و654 ألفا و934 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ  "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة"، من ضمنهم 346 ألف مواطن اليوم الأربعاء وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ انطلاق المبادرة، مشيرة إلى تقديم العلاج لـ 414 ألفًا و 111 مواطنًا بالمجان، وذلك منذ التوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة يوم 18 من سبتمبر الجاري وحتى اليوم.


 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة أصبحت تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم  28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.


وأضاف "مجاهد" أن المبادرة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة. 


ولفت"مجاهد" إلى أن المبادرة تستمر في فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر، داعيًا المواطنين فوق سن الـ 40 عامًا للتوجه إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة،  كما يجب على المواطنين أقل من 40 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة التردد على المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.


وتابع "مجاهد" أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.


وقال "مجاهد" إنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من  750 قافلة طبية بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية.


وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال  الموقع الرسمي للمبادرة  (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

ولفت إلى مشاركة 6548 فريقًا طبيًا للعمل بالمبادرة، حيث تم تدريبهم على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة، مؤكدًا تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تقديم خدمات المبادرة.

يذكر أن المبادرة انطلقت تجريبيًا يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة من عمر18 عامًا فأكثر والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية، لتشجيعهم على مواصلة متابعة حالتهم الصحية نتيجة عزوف بعضهم تخوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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