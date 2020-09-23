القصبي يقود قائمة الغربية لخوض انتخابات مجلس النواب

ضمت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة الغربية التى تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس إئتلاف دعم مصر، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن، والنائبة مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، والدكتورة ليلي أبو إسماعيل





كم ضمت القائمة محمد أحمد زايد وعلي عز وعمرو يونس أحمد يحي الجحش وموسى صقر عبد الفتاح آمال عبد الحميد ودعاء عريبي وسحر العشري.



