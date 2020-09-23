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برلمان

القصبي يقود قائمة الغربية لخوض انتخابات مجلس النواب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
ضمت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة الغربية التى تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس إئتلاف دعم مصر، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن، والنائبة مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، والدكتورة ليلي أبو إسماعيل

كم ضمت القائمة محمد أحمد زايد وعلي عز وعمرو يونس أحمد يحي الجحش وموسى صقر عبد الفتاح آمال عبد الحميد ودعاء عريبي وسحر العشري.

ومن المتوقع أن تتقدم القائمة الوطنية لإنتخابات مجلس النواب  بعد غدا الجمعة بأسماء المرشحين للتقديم فى المحاكم الإبتدائية بالقاعات الأربعة ، وقد تقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠،
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