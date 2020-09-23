على أربع مراحل.. تعرف على الفئات المسموح لها بأداء العمرة

كشفت المملكة العربية السعودية عن موعد عودة العمرة ولكن بشكل تدريجي بداية من الرابع من اكتوبر القادم وفق إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وعلي اربع مراحل تستعد المملكة العربية السعودية لزخم رحلات العمرة وزوار البيت الحرام حيث جاءت علي النحو التالي :









المرحلة الأولى:





فقد ضمت المرحلة الأولي والتي تبدأ في الرابع من أكتوبر المواطنين والمقيمين من داخل المملكة وذلك بنسبة 30% أي بنحو 6 آلاف معتمر يوميا من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.









المرحلة الثانية:





بينما تبدأ المرحلة الثانية في الثامن عشر من أكتوبر وايضا للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بنسبة 75% نحو 15 ألف معتمر يوميا، بجانب 40 ألف مصل يوميا من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.









وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.









المرحلة الثالثة:





فيما يُسمح للراغبين في العمرة من خارج المملكة لدخول البلاد في الأول من نوفمبر حيث شملت المرحلة الثالثة المواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% نحو 20 ألف معتمر يوميا، بالإضافة إلى 60 ألف مصل يوميا.









وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي بشرط أن يكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكل تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.









المرحلة الرابعة:





أما بالنسبة للمرحلة الرابعة وهي المرحلة التي تسمح فيها المملكة بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.





واشترطت السلطات السعودية تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق اعتمرنا، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة، على أن يتم تقييم المراحل المعلن عنها بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.