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محافظ كفر الشيخ يمهل مسؤولي قلين 48 ساعة.. ويطالب بسرعة إعادة تأهيل الحملة الميكانيكية .. ويتفقد الأعمال الجارية لتغطية مصرف نشرت

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:30 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
- محافظ كفر الشيخ يمهل مسؤولي قلين 48 ساعة لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية
- نور الدين يتفقد الأعمال الجارية لتغطية مصرف نشرت
- محافظ كفر الشيخ يستقبل وكيل الأوقاف ويكلفه بمتابعة المساجد الجاري افتتاحها




منح اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، مهلة 48 ساعة؛ لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة قلين ، التي ظهرت بصورة أثارت غضب محافظ كفر الشيخ ، مؤكدًا أنه سيتم نقل مدير الحملة حال عدم تفادي السلبيات.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتغطية مصرف نشرت، بتكلفة 11 مليون جنيه، موجهًا باستغلال المناطق التي يتم تغطيتها في إقامة حديقة عليها، وزراعة الأشجار، وخاصة أمام مستشفى قلين المركزي.

جاء ذلك بحضور إسلام الخياط ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التسويق والاستثمار ، ومتابعة المشروعات، وتشغيل الشباب، وعلي صلاح ، رئيس مركز ومدينة قلين.

كما استقبل محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، الذي تسلم مهام عمله بالمحافظة، خلفًا للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف السابق.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف؛ لتوليه مهام منصبه.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المساجد الجاري افتتاحها خلال الأسبوع الحالي والمقبل وعددها 12 مسجدًا، منهم افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، و6 مساجد أخرى الأسبوع المقبل.

وقال محافظ كفر الشيخ ، إن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن ، وتم افتتاح 7 مساجد ، وسيتم افتتاح 12  مسجدًا جديدًا ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة.


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