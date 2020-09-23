محافظ كفر الشيخ يمهل مسؤولي قلين 48 ساعة.. ويطالب بسرعة إعادة تأهيل الحملة الميكانيكية .. ويتفقد الأعمال الجارية لتغطية مصرف نشرت

- محافظ كفر الشيخ يمهل مسؤولي قلين 48 ساعة لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية

- نور الدين يتفقد الأعمال الجارية لتغطية مصرف نشرت - محافظ كفر الشيخ يستقبل وكيل الأوقاف ويكلفه بمتابعة المساجد الجاري افتتاحها















منح اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، مهلة 48 ساعة؛ لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة قلين ، التي ظهرت بصورة أثارت غضب محافظ كفر الشيخ ، مؤكدًا أنه سيتم نقل مدير الحملة حال عدم تفادي السلبيات.





كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتغطية مصرف نشرت، بتكلفة 11 مليون جنيه، موجهًا باستغلال المناطق التي يتم تغطيتها في إقامة حديقة عليها، وزراعة الأشجار، وخاصة أمام مستشفى قلين المركزي.





جاء ذلك بحضور إسلام الخياط ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التسويق والاستثمار ، ومتابعة المشروعات، وتشغيل الشباب، وعلي صلاح ، رئيس مركز ومدينة قلين.



