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محافظات

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح 5 مدارس جديدة بتكلفة 40 مليون جنيه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، لافتتاح 5 مدارس جديدة بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية.

يأتي هذا بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه، وفي إطار تخفيف كثافة الفصول للطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وتتضمن الزيارة استقبال محافظ كفر الشيخ لرئيس هيئة الأبنية التعليمية، ويبدأ بعدها برنامج الافتتاح، سيتم افتتاح 5 مدارس، والتي تم تضم 75 فصلًا جديدًا.

كما تتضمن الزيارة افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصلا جديدا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصلا جديدا، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه، ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 22 فصلا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وإنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.

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