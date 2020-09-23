اليوم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح 5 مدارس جديدة بتكلفة 40 مليون جنيه

يستقبل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، لافتتاح 5 مدارس جديدة بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية.





يأتي هذا بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه، وفي إطار تخفيف كثافة الفصول للطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد.



