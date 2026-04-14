الخميس والجمعة.. أبناء وأحفاد موسيقار الأجيال لأول مرة في "معكم منى الشاذلي"

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" أسرة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في لقاء خاص يظهر فيه ابنه الأكبر محمد محمد عبدالوهاب وشقيقته عفت وأربعة من أحفاده بمناسبة تدشين مؤسسة الموسيقار محمد عبدالوهاب لإحياء التراث الفني لموسيقار الأجيال وتقديمه للملايين من محبيه حول العالم.

يتحدث في اللقاء الذي يذاع يومي الخميس الجمعة المقبلين أبناء الموسيقار محمد عبدالوهاب وأحفاده، الذين يظهرون تليفزيونيا معا للمرة الأولى، عن حياته الشخصية وعاداته اليومية وعلاقتهم به أثناء طفولتهم بالإضافة إلى المشاهد التي مازالت عالقة بأذهانهم حول علاقة موسيقار الأجيال بكبار المطربين المصريين والعرب منذ بدأ مسيرته الموسيقية خاصة علاقته بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم.

وفي جانب من اللقاء تلقي أسرة عبدالوهاب على طفولته وسنواته الأولى وعلاقته بوالدته ومحاولاته الالتحاق بعالم الغناء والموسيقى رغم اعتراض الأسرة.

ويشهد اللقاء ذكريات الأسرة حول أغاني أيقونية صنعها موسيقار الأجيال وكانت لها حكايات وقصص خاصة منها ما قدمته كوكب الشرق وما قدمه العندليب الأسمر وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وليلى مراد.

كما تشير الأسرة إلى ما تحقق في مشروع إحياء تراث محمد عبدالوهاب والخطوات القادمة التي يعملون عليها في إطار رغبتهم في تعريف الأجيال الجديدة بموسيقى موسيقار الأجيال ودوره في تطوير الغناء والطرب العربي طوال قرن مضى.