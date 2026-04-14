يارا السكري تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها وجمهورها إطلالة أنيقة ومميزة خلال تواجدها في أحد المطاعم الراقية.



ونشرت يارا مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،وظهرت بإطلالة كلاسيكية سوداء، حيث ارتدت بدلة أنيقة مكونة من بليزر وبنطال واسع بقصة عصرية، مع بلوزة بسيطة، ما أبرز رشاقتها.

وتفاعل الجمهور مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "سكر يا سكري"، "قمر يا قلبي"، :"أحلى وأحلى"، "مفيش في جمالك"، "ملكة الكوكب"، "قمر الزمان والمكان".



والجدير بالذكر ان الفنانة يارا السكري الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، انتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.