بفستان أبيض .. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد ، صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري، بإطلالة مثيرة.

عائشة بن أحمد

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة بلوك جديد مرتدية فستان ابيض طويل، نال اعجاب متابعيها وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وكشفت الفنانة عائشة بن أحمد، كواليس أصعب المشاهد التي جسدتها منذ بداية مشوارها الفني.

وقالت عائشة بن أحمد، في تصريح لموقع صدى البلد، إن مسلسل لعبة نيوتن، به مشهد صعب حينما اكتشفت خلال أحداث المسلسل أنها لن تُشفى من مرضها، وعلقت: «ده كان أصعب مشهد ليا لأن بابا في الوقت ده كان عيان برضو فتأثرت بالمشهد قوي».

أعمال عائشة بن أحمد

يُذكر أن عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «الغاوي»، للفنان أحمد مكي.