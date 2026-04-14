محمد دياب يتألق بأضخم حفلات شم النسيم فى القاهرة الجديدة .. صور

أحيا النجم محمد دياب حفلا غنائيا ضخما بالقاهرة الجديدة داخل أحد الأندية بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.



حضر دياب بصحبة زوجته الإعلامية هاجر الإبياري وكان في استقبالهما منظم الحفل الموزع الموسيقى حمادة البيلي.



شهد وصول دياب التفاف عدد كبير من المعجبين حول سيارته لالتقاط الصور التذكارية وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الترحيب للجمهور الذى ردد عبارات " حجاج .. حجاج" وهي شخصية المعلم حجاج التي قدمها بمسلسل "هي كيميا" الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية والذى جسد بطولته بمشاركة الفنان مصطفى غريب.

وأشعل دياب الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها "غمازات" ،" العو" ، "100 وش" .. بالإضافة إلى "والله ولعب الهوا" للراحل أحمد عدوية وشاركه الجمهور المقدمة الشهيرة للأغنية "هم تيكا تيكا هم " وسط المزيد من آجواء البهجة والحماسة.. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين على مدى قرابة الساعتين.