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محافظات

سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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يوسف رجب

تابع المحاسب كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر لـلاعتلال الكلوى والتى تم إطلاقها يوم الجمعة الماضى.

أجرى شلبى، الفحص الطبى خلال متابعته سير عمل المبادرة، موضحا أن مديرية الصحة أرسلت فريق طبى برئاسة الدكتورة ايناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بالمديرية إلى ديوان عام المحافظة لإجراء الفحص للعاملين.

و أشار شلبى، إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق سن 40 سنة، بالإضافة إلى المواطنين من الفئة العمرية من 18 – 40 سنة المسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإرتفاع في نسبة السكر و الضغط عن المعدلات الطبيعية.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، أن المبادرة تقدم خدمات التوعية الصحية والكشف المبكر عن مرضى السكرى و ارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة.

و أضاف شلبى، بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى لدى المصابين بالأمراض المزمنة و كذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة و صرف العلاج بشكل دورى.

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سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة
سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة
سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة
سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة
سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة
سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة
سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة
سكرتير عام قنا يتابع أعمال مبادرة 100 مليون صحة
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