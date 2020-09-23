الهلال السعودي يرد رسمياً على الاتحاد الآسيوي بعد اعتباره منسحبًا من دوري أبطال آسيا

أصدر نادي الهلال، بيانًا رسميًا للتعليق على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باستبعاد الفريق الكروي الأول من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.





وجاء بيان الهلال كالآتي..





"يود مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن سعد بن نافل، أن يوضح لجماهير النادي والوسط الرياضي كافة، الظروف التي تمر بها بعثة فريق الهلال الأول لكرة التي تخوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020م بنظام التجمع، بعد تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبلوغ عدد الحالات المصابة في البعثة إلى أكثر من 30 حالة ما بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنية وإدارية.





وأكد مجلس الإدارة - في البداية - أن الاستمرار في البطولة رغم هذه الظروف الصعبة جاء بناءً على مبدأين؛ الأول هو السعي الحثيث بكل ما أوتي النادي من قوة نحو الإسهام في رفع راية المملكة العربية السعودية في المحافل الخارجية الرياضية وترجمة ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، والمبدأ الآخر تحقيق تطلعات جماهير الهلال بالاستمرار وبذل الجهود المضاعفة لإسعادهم وجعلهم فخورين أيً كانت الظروف.





وأوضح مجلس الإدارة أنه سعى إلى العمل على عدد من المسارات التي من شأنها حفظ حق الهلال بالمنافسة دون إخلال بالبطولة، وفيما يلي أبرزها:





1- المطالبة بتأجيل مباريات الهلال ليوم رغبة في كسب المزيد من الوقت لمنح اللاعبين المصابين المزيد من الوقت للتعافي.





2- المطالبة بتأجيل أدوار خروج المغلوب إلى وقت لاحق، في ظل تفشي حالات كورونا على مستوى البطولة ككل وليس الهلال فحسب.





3- الحضور إلى الملعب لخوض مباراة شباب أهلي دبي ضمن دور المجموعات، رغم عدم بلوغ قائمة اللاعبين النصاب القانوني، حتى لو كلف الأمر اعتبار الفريق خاسرًا للمباراة، دون استبعاده من البطولة.





.. إلا أن جميع تلك المطالب لم تجد الموافقة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على الرغم من وجود ظروف قاهرة تستدعي مرونة أكبر في تقدير الموقف من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فضلًا عن التباين في تفسير اللوائح المنظمة للبطولة التي تغير نظامها كاملًا؛ بسبب جائحة كورونا، وهو السبب ذاته الذي طالب النادي من أجل بإعادة جدولة مبارياته نظير عدم اكتمال نصاب اللاعبين لعدد 13 لاعبًا بسبب حالات كورونا وفقًا للمادة (3 /4) من القواعد الخاصة المطبقة في المسابقات الآسيوية أثناء وباء كوفيد -19، وجاء الرفض من قبل الاتحاد الآسيوي بحجة عدم وجود ظرف استثنائي في حالة الهلال بطلب التأجيل، وأن التأجيل سيؤثر على جدول المباريات المُعد من الاتحاد الآسيوي، مبديًا استغرابة من اعتماد الاتحاد الآسيوي على وضع الحد الأدنى لعدد اللاعبين في قائمة المباريات 13 لاعبًا، وهو ما يخالف قانون اللاعبة الأساسي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي نص على أن المباراة تقام بين فريقين يضم كل منهما 11 لاعبًا كحد أقصى، يجب أن يكون أحدهم حارس مرمى، ولا يجوز بدء المباراة أو استمرارها في حال أن أيًا من الفريقين تضم قائمته الأساسية أقل من سبعة لاعبين.





وذكر مجلس الإدارة أنه يدرس رفع مذكرة احتجاج إلى الجهات القضائية؛ وذلك حفظًا لحقوق النادي لدى الجهات الرسمية المختصة.





وكشف مجلس الإدارة إلى أن التوجه كان هو الاستمرار في البطولة رغم فقدان خدمات 19 لاعبًا وإصابة عدد من أعضاء الجهازين الفني والطبي؛ وظهور نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها سلمان الفرج وأثبتت عدم تمكنه من خوض المباراة، والحال ذاته ينطبق على حمد العبدان، وغيرهم ممن يتوقع تعافيهم؛ نظرًا لصعوبة عودتهما بحالة صحية وبدنية جيدة تمكنهما من خوض مباراة رسمية، لا سيما بعد توقفهما عن التدريبات أيام عدة عانوا خلالها من أعراض الفيروس، حيث يحتاج الثنائي إلى عدة أيام لاستعادة حالتهما الصحية والبدنية، وبالتالي تقلصت القائمة إلى 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى، وبناءً على ذلك استبعد الاتحاد الآسيوي فريق الهلل من البطولة؛ لعدم بلوغه الحد الأدنى من اللاعبين لخوض المباراة؛ وذلك وفقًا لأنظمة البطولة الآسيوية.





وأشار مجلس الإدارة إلى ن تسجيله عددًا أقل من المسموح في نظام البطولة؛ يأتي نظير اختلاف العدد المعتمد تسجيله في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن العدد المعتمد في نظام البطولة الآسيوية، حيث تنص لوائح مسابقة الدوري على تسجيل 30 لاعبًا من ضمنهم سبعة لاعبين أجانب كحد أقصى، وهو يختلف عن الأنظمة المعتمدة في البطولة الآسيوية، وبالتالي تم استبعاد المحترفين عمر خربين وجوستافو كويلار إضافة إلى كارلوس إدواردو بعد انتهاء عقده، وتم قيد الحارس عبد الله الجدعاني ومتعب المفرج وتركي المطيري ضمن القائمة، حيث بلغت قائمة لاعبي الهلال المسجلة آسيويًا 30 لاعبًا، أضيف إليهم حارسين تم استبدالهما وفقًا للنظام.





وأبدى مجلس الإدارة استغرابه مما جاء في بيان الاتحاد الآسيوي الذي تضمن أنهم حافظوا على قنوات التواصل مع النادي وتعاملوا في الوقت المناسب مع استفساراته ومخاوفه، وهو لم يرد بتاتًا على مطالبة النادي بتأجيل مباراته السابقة ضد شاهر خودرو الإيراني، ولم يلب مطالب النادي المبكرة بتغيير مقر إقامة البعثة نظرًا لسوء التهوية وسعيًا لتقليل انتشار العدوى.





وعبر مجلس الإدارة عن اعتزازه بالمسؤولية الكبيرة التي استشعرها لاعبو الهلال لكرة القدم منذ تجسيل أول حالة إصابة في الفريق، ورغبتهم الملحة في تمثيل وطنهم في المحفل الخارجي خير تمثيل والدفاع عن لقبهم الآسيوي، مقدمًا شكره وتقديره لكافة الأندية والشخصيات في مختلف أنحاء العالم التي تمنت لأعضاء البعثة السلامة والعافية مما أصابهم، مثمنًا لهم نبلهم غير المستغرب، كما قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره لجماهير الهلال على دعمها ومؤازرتها الدائمة لمسيرة الفريق في مختلف الظروف، سائلًا المولى القدير أن يمن على مصابي الهلال، وبقية المصابين في البطولة، والعالم أجمع بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجميع من هذا الوباء."