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تعليم

لأول مرة .. بنك المعرفة المصري يقدم منحة لتشخيص أمراض المحاصيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
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ياســـمين بدوي
أعلن بنك المعرفة المصري أنه لأول مرة في مصر، يقدم منحة مجانية لدراسة مقرر Crop Pest Diagnostics المكثف لإعداد خبراء تشخيص أمراض وآفات المحاصيل ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة CABI الزراعية الدولية للطلاب والباحثين والمهتمين بمجال الزراعة!

وقال بنك المعرفة المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : من المقرر أن تبدأ المنحة يوم ٤ أكتوبر وتنتهي المنحة يوم ١ نوفمبر .

ويمكن لمن يهمه الامر ، معرفة المزيد عن المنحة عن طريق ورش عمل تعريفية بالمنحة يوم ٢٥ سبتمبر أو يوم ٢٨ سبتمبر.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التقدم للحصول على المنحة يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ، ويمكن التقدم للمنحة عبر الضغط هنا

وتستطيع معرفة المزيد عن المنحة عن طريق الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/303bcBL

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