لأول مرة .. بنك المعرفة المصري يقدم منحة لتشخيص أمراض المحاصيل

أعلن بنك المعرفة المصري أنه لأول مرة في مصر، يقدم منحة مجانية لدراسة مقرر Crop Pest Diagnostics المكثف لإعداد خبراء تشخيص أمراض وآفات المحاصيل ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة CABI الزراعية الدولية للطلاب والباحثين والمهتمين بمجال الزراعة!





وقال بنك المعرفة المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : من المقرر أن تبدأ المنحة يوم ٤ أكتوبر وتنتهي المنحة يوم ١ نوفمبر .





ويمكن لمن يهمه الامر ، معرفة المزيد عن المنحة عن طريق ورش عمل تعريفية بالمنحة يوم ٢٥ سبتمبر أو يوم ٢٨ سبتمبر.





ويمكن التقدم للمنحة عبر الضغط هنا ومن المقرر أن تنتهي فترة التقدم للحصول على المنحة يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ،





وتستطيع معرفة المزيد عن المنحة عن طريق الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/303bcBL



