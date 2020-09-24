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رياضة

مجدى عبد الغني: كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بتوقيع موسمين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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منار نور
علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الاسبق ، علي  طلب فايلر لاجازة لحسم مصيرة من البقاء او ترك النادي الأهلي. 

وغرد مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بالتوقيع لمدة موسمين". 


وطلب فايلر الحصول على إجازة مطلع شهر أكتوبر المقبل، بداعي الاطمئنان على أسرته قبل حسم مصيره مع الفريق وهو ما يثير تخوف الأهلي من رحيله، مع اقتراب استكمال دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يحق له ترك النادي دون شروط جزائية في تلك المدة.

كما رفض فايلر إبداء حسن النية للأهلي بالتوقيع كتابة وتعديل عقده بالاستمرار حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا على الأقل، مشددا على أنه سيستمر بالاتفاق الودي دون تدوينه بشكل رسمي وهو ما يرفضه الأهلي خشية رحيل السويسري في أي وقت دون شروط جزائية في المدة القانونية ويضع الفريق في ورطة.

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