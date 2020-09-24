مجدى عبد الغني: كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بتوقيع موسمين

علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الاسبق ، علي طلب فايلر لاجازة لحسم مصيرة من البقاء او ترك النادي الأهلي.

وغرد مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " كان يجب على الأهلي تأمين نفسه بشكل أفضل مع فايلر بالتوقيع لمدة موسمين".

وطلب

الحصول على إجازة مطلع شهر أكتوبر المقبل، بداعي الاطمئنان على أسرته قبل حسم مصيره مع الفريق وهو ما يثير تخوف

من رحيله، مع اقتراب استكمال دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يحق له ترك النادي دون شروط جزائية في تلك المدة.