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رياضة

فايلر يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:18 م
فايلر
فايلر
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محمد سمير
كشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد أخطر مسئولى القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

وقالت المصادر إن فايلر خلال جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي أبدي تخوفه من فيروس كورونا وابتعاده عن أسرته في الفترة الحالية.
وأضافت المصادر أن المدرب السويسري طلب من رئيس الأهلي وضع سيناريوهات بديلة لرحيله في شهر نوفمبر .

وأوضحت أن فايلر قد اتخذ قراره بشكل نهائي ولن يعود فيه.

ويلتقي الأهلي مع فريق مصر مساء اليوم بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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