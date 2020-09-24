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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ 5 متهمين لاتهامهم باستعراض القوة بالتجمع الخامس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:35 م
السجن
السجن
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رامي المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد ما بين عامين وحتى ثلاث سنوات لاتهامهم باستعراض القوة بدائرة التجمع الخامس .

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وتضمن امر احالة المتهمين الي محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة قام المتهم سامي استعرض القوة ولوح بالعنف والتهديد حيال المجني عليها مها السيد بقصد ترويعها وتخويفها والحاق الاذي بها للتاثير في ارادتها لفرض السيطرة عليها وارغامها والقاء الرعب في نفسها وتعريض سلامتها للخطر وقد وقعت بناء عليها ارتكاب الجرائم .

واضاف امر الاحالة ان المتهمون الثلاثة مومن وكمال وحسام شرعوا في اكراه المجني عليها مها بالقوة والتهديد حتي علي امضاء سند مثبت لعلاقة زوجية بان داهموا مسكنها لاقتحامه والحصول منها كرهًا علي توقيع السند سالف الذكر الا انه قد خاب اثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه الا وهو مبارحتها لمسكنها وقد خاب ارتكاب الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن امر الاحالة ان المتهمان مصطفي وسامي اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهم والتحريض والمساعدة مع المتهمين الاخرين.
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