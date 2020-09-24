الشهادات المعادلة "عربية وأجنبية"| اتبع هذه الخطوات لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم السبت الموافق 26/9/2020 وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.





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وننشر الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:





1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.





2- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية(اسم- عنوان... الخ)ودرجاته ورغباته.





3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.





4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.





5- يقوم الطالب بحجز موعد لتسليم ملف أوراقه إلي المكتب من خلال موقع التنسيق الالكتروني وعلي الطالب الالتزام بالموعد الذي سيحدده برنامج تسجيل الرغبات وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد علي الطالب حجز موعد آخر من خلال الموقع.





6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.