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اقتصاد

فؤاد حدرج: ضرورة تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في إقامة صناعات لمستلزمات الإنتاج

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص المصري واللبناني داعم بقوة لخطوات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقف يدًا واحدة لتنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات إلي 100 مليار جنيه.

وأكد «حدرج»، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس أن الصناعة المصرية أثبتت قدرتها علي الصمود في مواجهة جائحة كورونا، مضيفًا أن المبادرات والتسهيلات التي أقرتها الدولة في ظل الجائحة أعطت القدرة والدافع للقطاع الخاص للوقوف مع الحكومة والقيادة السياسية في مساندة الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وطالب نائب رئيس  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الصناعة والمنتجين من خلال مزايا ضريبة للحد من زيادة تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق المحلية والتصدير.

كما شدد «حدرج» علي ضرورة تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في إقامة صناعات لمستلزمات الإنتاج لخدمة المصانع الكبري والتي تعتمد علي استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج خاصة وأنها لا تحتاج إلي تكنولوجيا كما أن استيراد الخامات من الخارج يرفع تكلفة الإنتاج إلي 4 أضعاف.

وأشار إلى أن الصناعة في مختلف بلدان العالم تحصل علي مزايا ضريبة وتنافسية خاصة مع تخلي الدول الكبري عن اتفاقية تحرير التجارة الدولية بشكل غير رسمي للحفاظ علي صادراتها خلال أزمة فيروس كورونا.
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