أهالي العجمي يستغيثون بسبب 3 أطفال يعيشون بمفردهم

استغاث أهالي العجمي بموقع صدي البلد الاخباري بسبب وجود 3 أطفال يقيمون بمفردهم دون أي رعاية.





لقد استغاث أهالي حي المساكن الصينية بحي العجمي بمحافظة الاسكندرية لموقع صدي البلد بسبب وجود 3 أطفال يعيشون بمفردهم بشقة دون رعاية من أحد سوى جيرانهم بسبب حبس والدهم بالسجن.





وأضاف الأهالي أنه لا يوجد اي مصدر رعاية لتلك الأطفال أو مصدر دخل لهم وانهم يعيشون بشقة إيجار ولم يدفع والدهم الايجار لمدة 3 شهور, وأن صاحب الشقة يريد أن يأخذ شقته ويخرج الأطفال منها.





وأكد الأهالي أن من يرعى الأطفال من حيث الطعام والشراب والملابس والاهتمام بهم، هم الجيران فقط ولا يوجد اي احد من اهالي الاطفال معهم.





ويحتاج الأطفال إلى رعاية نفسية وطبية شديدة خاصة بسبب اصابة الطفل الأكبر بإعاقة ذهنية وأن الطفلين الأخريين يعانون من سوء حالتهم الصحية.









للتواصل مع الحالة: 01270087757









ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.