أبرزها لحوم وكبدة.. ضبط 3 مصانع جبن غير مرخصة وسلع غذائية فاسدة في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز كوم حمادة.





أسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع أجبان غير مرخصة وتقوم بإضافة بنزوات الصوديوم وبودرة اللبن المجفف مجهولة المصدر للأجبان المصنعة وتستخدم ملح طعام ملوث وغير صالح للاستخدام الآدمي.





كما تم ضبط 400 شيكارة ملح مجهولة المصدر بالمصنع الأول، و 200 شيكارة ملح، و14 شيكارة بودرة اللبن المجفف، و 20 شيكارة بنزوات الصوديوم، كما تم ضبط 40 شيكارة ملح مجهولة المصدر ومتغيرة الصفات الطبيعية، و2 شيكارة بنزوات صوديوم، 2 شيكارة بودرة لبن مجفف بالمصنع الثالث.





وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 48 قرص جبنة رومي مجهولة المصدر داخل ثلاجة مواد غذائية لا تقدم الإخطار الشهري للإدارة بحركة تداول السلع بالثلاجه،وضبط 50 كرتونة شيكولاته كريمه سائله بالبندق مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالمستندات التي تدل علي منشأها بمركز توزيع غير مرخص.





كما تم ضبط 267 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية بأحد محلات اللب والمسليات، وضبط 23 كيس لحوم مفرومة غير صالحة، وضبط 8 طبق كبده مستوردة، و13 كيس لحوم مفرومة بأحد محلات بيع البقالة التموينيه غير صالحه، 10 شكاير ذره صفراء مجهولة بدون فواتير، و8 قطع أدوات منزلية مجهولة المصدر.





كما تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار أنشطه تجارية مختلفة و محضر عرض لحوم مكشوفة محلات جزارة، تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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