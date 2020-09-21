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محافظات

إخلاء المنازل خوفًا من الغرق.. استعدادات مكثفة بـ 6 مراكز في البحيرة لإستقبال موسم ارتفاع منسوب النيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
إرتفاع منسوب النيل
إرتفاع منسوب النيل
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أسماء الجنبيهى

تشهد محافظة البحيرة، استعدادات مكثفة، لإستقبال إرتفاع منسوب نهر  النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة، في المراكز التي تقع علي ضفاف نهر النيل فرع رشيد.

حيث أرسلت محافظة البحيرة، إخطارًا إلى ٦ مراكز  من الوحدات المحلية التي تقع علي ضفاف نهر النيل منها مراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، لتكثيف الاستعدادات واتخاذ  كافة الاجراءات الاحتياطية المشددة لمنع غرق الأراضى الزراعية و المنازل اثر  ارتفاع منسوب نهر  النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة.

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تضمن الأخطار تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظًا على أرواح المواطنين في مراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد.


وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بالتنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان، والتنبيه على جميع المتواجدين من الصيادين أو المزارعين.


و يذكر أن شهد مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في العديد من القرى، بداية الشهر الجاي، منها قرية الصواف، أبو الخاوي، كوم شريك، الطيرية، مغنين، زاوية البحر، بسبب إرتفاع منسوب المياه في نهر النيل. 


وفي نفس السياق قال أحمد أغا، أحد أهالي قرية أبو الخاوي، إن غرق هذه الأراضي أصبح أمر متكرر سنويًا بسبب إرتفاع منسوب المياة في نهر النيل، مشيرًا إلي أن غرق الأراضي يؤدي إلى أضرار كثيرة لدى المزارعين منها قلة المحاصيل الزراعية بسبب تلفها من كثرة المياه. 



ومن جانبه أوضح العميد عبدالله المليجي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، أن الأراضي الزراعية التي تتعرض للغرق كل عام يطلق عليه "طرح النيل" نسبتنا إلى أنها تقع بالقرب من ضفاف فرع نهر النيل بمركز كوم حمادة يرجع ملكيتها إلى الدولة و تم تأجيرها بأسعار رمزية للمواطنين.


وأكد رئيس الوحدة المحلية، أن لا يحدث أي خطورة علي أهالي القري من إرتفاع منسوب المياة، موضحًا أن الغرق يشمل فقط الأراضي الزراعية القريبة من ضفاف النيل و باقي المناطق في القري أمنه ، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تحدث كل عام ليست جديدة على أهالي هذه القري.


وأشار "المليجي"، إلى أن من أكثر القرى ضررا من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل قرية الصواف، قرية أبو الخاوي، قرية كوم شريك،قرية الطيرية، قرية مغنين، قرية زاوية البحر، يرجع السبب إلى قربهم من ضفاف فرع نهر النيل، مؤكدًا أن المحافظة في أتم استعدادها لمواجهة أي تحديثات جديدة تجاه هذه المشكلة. 


إخلاء المنازل خوفًا من الغرق.. استعدادات مكثفة بـ 6 مراكز في البحيرة لإستقبال موسم ارتفاع منسوب النيل
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