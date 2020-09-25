بتعاملات بقيمة 2.5 مليون جنيه.. ضبط شخصين لاتهامهما بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (عاطل، آخر يعمل بإحدى الدول العربية - مقيمان بمحافظة البحيرة) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للعاطل مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العــــاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط العاطل، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى.





كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال تسعة أشهر طبقًا للفحص المستندى بما يعادل (2 مليون و500 ألف جنيه مصرى).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .



