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المرشدين السياحيين بجنوب سيناء: مصر أكثر الدول حفاظا على المحميات الطبيعية.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:49 م
الشعب المرجانية
الشعب المرجانية
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محمود محسن
قال هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء إن المحافظة تمتلك 30 محمية طبيعية، مؤكدا أن الدولة تتجه نحو الإستثمار في المحميات، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف محيى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري عبر الفضائية المصرية ان مصر تعد اكبر دولة حافظت على المحميات الطبيعية، مشيرا إلى ان هناك العديد من الدول تم تدمير المحميات بها.

وتابع نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء أن استراليا من أكبر الدول التي تحافظ على المحميات الطبيعية إلا أن الشعاب المرجانية الموجودة هناك تدمرت.

وأشار محيى إلى أن خليج العقبة به محميات طبيعية وفقا للأبحاث التي أكدت أنه سيكون الخليج الوحيد في العالم الذي سيكون به محميات طبيعية.

ولفت نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء إلى أنه يوجد محميات كثيرة في مصر سنعمل على تطويرها خلال الفترة القادمة.
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