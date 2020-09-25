الأمن يعيد طفلة إلى أهلها بعد اختطافها بكفر شكر

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة إختطاف طفلة بكفر الشيخ ومطالبة أهليتها بفدية مالية وضبط مرتكبى الواقعة وإعادتها لأهليتها سالمة .





تبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ من (عامل ، مقيم بدائرة المركز) بقيام (مجهولين) يستقلون مركبة (توك توك) بإختطاف (كريمته ، ٥ سنوات) حال سيرها بالقرية محل إقامتهم رفقة (كريمة شقيقه) وهروبهم، وتلقى والد الطفلة المختطفة إتصالًا من مجهول طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) والذى كان يقود مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، بالإشتراك مع ( 6 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا (أحدهم هارب).





وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بعقده العزم على ارتكاب الواقعة بدافع التحصل على مبلغ الفدية نظرًا لعلمه بثراء أهلية الطفلة المجنى عليها واستعانته بباقى المتهمين لتنفيذها وقيامه بتاريخ الواقعة باستئجار مركبة "التوك توك" وخطف الطفلة بالاشتراك مع باقى المتهمين واحتجازها بمنزل أحدهم وقيام آخر بالاتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية وعقب استشعارها بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراحها خشية ضبطهم.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



