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رياضة

مطلوب تدخل المحافظ.. أسامة خليل: الإسماعيلي فى خطر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:55 م
أسامة خليل نجم الإسماعيلي
أسامة خليل نجم الإسماعيلي
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يسري غازي
أكد أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق أن فريق الدراويش بقيادة البرازيلي ريكاردو فى خطر مناشدا فى الوقت ذاته محافظ الإسماعيلية ضرورة التدخل لإنقاذ النادي. 

كان فريق الإسماعيلي بقيادة البرازيلي ريكاردو تلقى خسارة مساء أمس امام نظيره فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة ال29 من الدوري الممتاز.

احرز أهداف بيراميدز طارق طه ومحمد فاروق ونبيل عماد في الدقائق 87.66.27 على التوالي وسجل هدف الإسماعيلى الوحيد محمد مخلوف في الدقيقة 90.

قال أسامة خليل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: الاسماعيلي في خطر؟ فريق بلا روح داخل نادي تحول الي مبكي لعشاقه؟.

أضاف: جماهيرك تسألنا اين نحن فضميري لم يعد يتقبل خسائرك؟ مطلوب تدخل فوري من محافظها؟ الاسماعيلي من ينقذه سوي أبنائه فمن يسمح لهم ؟.
وواصل فريق الإسماعيلى عروضه السيئة فى المباريات الاخيرة مسلسل نزيف النقاط ليزداد موقف الدراويش سوءا وينضم للفرق التى تواجه شبح الهبوط الى دورى القسم الثاني.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٦ نقطة فيما حل غريمه التقليدى نادى الزمالك فى المركز الثاني برصيد ٥٨ نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث والمقاولون العرب رابعا بينما جاء فريق الاسماعيلي فى المركز  الثاني عشر برصيد ٣١ نقطة لينضم إلى الفرق المهددة بشبح الهبوط الى دورى المظاليم.

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