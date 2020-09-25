ضربه بقطعة خشبية على رأسه.. عامل يقتل ميكانيكي ويلقى جثته في المصرف

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ميكانيكى بالإسكندرية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.





تبلغ لقسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بالعثور على جُثة لشخص مجهول فى العقد الخامس بأحد المصارف المائية بدائرة القسم وبها جروح بالرأس.





توصلت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد هوية المجنى عليه (ميكانيكى - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، وأن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بوجود خلافات جيرة بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالتعدى عليه حال تواجده بأرضه الزراعية الكائنة بقرية أبيس بدائرة القسم بالضرب على رأسه من الخلف بعصا خشبية ، وكذا بقطعة حجارة كبيرة على وجهه، فأودى بحياته وعقب ذلك قام بالتخلص من جثته وهاتفه المحمول والأدوات المستخدمة بإلقائهم بالمصرف المائى المُشار إليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.