تعرف على افضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم السبت 26-9-2020



استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.



بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.19 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.11جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.





يقدم بنك اتش اس بى سى اليوم السبت افضل سعر لتبيع له الريال السعودي مسجلا 4.19 جنيه .فيما يقدم البنك الاهلى اليونانى افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى عند 4.21 جنيه .وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.أقرا ايضا ... قرض السيارة بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ..تفاصيل