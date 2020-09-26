تعرف على افضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم السبت 26-9-2020

يقدم بنك اتش اس بى سى اليوم السبت افضل سعر لتبيع له الريال السعودي مسجلا 4.19 جنيه .
فيما يقدم البنك الاهلى اليونانى افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى عند 4.21 جنيه .
وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
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استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.19 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.11جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
فيما يقدم البنك الاهلى اليونانى افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى عند 4.21 جنيه .
وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
أقرا ايضا ...قرض السيارة بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ..تفاصيل
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.19 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.11جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.