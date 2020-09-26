AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على افضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم السبت 26-9-2020

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
Advertisements
علياء فوزى
يقدم بنك اتش اس بى سى اليوم السبت افضل سعر لتبيع له الريال السعودي مسجلا 4.19 جنيه .

فيما يقدم البنك الاهلى اليونانى افضل سعر لتشترى منه الريال السعودى عند 4.21 جنيه .


وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أقرا ايضا ...قرض السيارة بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ..تفاصيل 

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.19 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.11جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت 1 - 8 - 2020

سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم

تعرف على سعر صرف الريال السعودى اليوم الاثنين 3 -8-2020

سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء

سعر صرف الريال السعودى اليوم الأربعاء

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الوسيط العقاري للهارب محمد علي يكشف تفاصيل إدانته بقضية التهرب الضريبي..فيديو

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد

برفقة إلهام شاهين وهنا شيحة.. بوسي شلبي تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلاد ريهام حجاج

بلاش دا | تفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر..شاهد

فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

محمد ابراهيم يحسم جدل رحيله عن مصر المقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

بحيلة ذكية.. خامس أغنى رجل في العالم يتهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني

شاهد.. لحظة إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء | فيديو