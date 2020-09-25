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فوائد بالجملة .. أهمية تناول الألياف الغذائية للصحة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:01 م
الالياف الغذائية
الالياف الغذائية
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نهى هجرس
الألياف الغذائية الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة لها فوائد صحية متعددة، وهي شكل من أشكال الكربوهيدرات لا يسهل على الجسم هضمه. 

وتقول الدراسات إن تضمين الألياف في الطعام، أفضل طريقة لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي وحركات الأمعاء غير السليمة، ومع ذلك ، فإن فوائد الألياف لا تقتصر فقط على صحة الجهاز الهضمي الجيد.

وقدم موقع "boldsky" بعض الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم عند تناول الألياف الغذائية....


- يعالج مرض السكري 
أظهرت دراسة تجريبية سريرية أن الألياف الغذائية تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، إلى جانب تقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ونسب الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي ، والتي تعتبر أكثر من أعراض مقدمات السكري.

- يخفض الكولسترول السيئ 
تشير إحدى الدراسات إلى أن الألياف القابلة للذوبان تميل إلى تقليل مستويات الكوليسترول الكلي والضار (LDL)، على الرغم من أن كمية الانخفاض كانت صغيرة ، إلا أن التأثير يمكن أن يكون طويل المدى، تشير الدراسة أيضًا إلى أن 3 جرام من الألياف القابلة للذوبان من الشوفان يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول تقريبًا. 0.13 ملي مول / لتر.

- الوقاية من أمراض القلب 
أظهرت مراجعة شاملة للألياف أن تناول كمية كبيرة من الألياف الغذائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية بنسبة 7-24 في المائة مع انخفاض معدل الوفيات الإجمالي المتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17-28 في المائة.
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