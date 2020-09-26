برلمانية تقدم روشتة لتحقيق التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد

طالبت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بالنواب،بضرورة إنشاء مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد لـ دفع عجلة التنمية والأستثمار لتحقيق التنمية الشاملة بكل ربوع الدولة وخاصة الصعيد نظرا لما تشهده من افتقار الشباب لفرص العمل بمحل إقامتهم.





أشارت "متي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إلي أن الدولة تخطو خطى واضحة وملحوظة بطريقها نحو الإرتقاء بالمستوى المعيشي لأهالي الصعيد من ناحية ومن ناحية أخري القضاء على ظاهرة الهجرة الداخلية للقاهرة.





وأضافة النائبة، أن القاهرة والإسكندرية والجيزة هم أكثر المحافظات معاناة من زحف سكان الصعيد إليهم ،وذلك لتمتعها بفرص عمل شاغرة مقارنة بمختلف المحافظات.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن من أهم مميزات تلك المجمعات تقليص التكدس السكاني وحالة الاختناق المرورية التي تشهدها العاصمة من قديم الأزل،علاوة على ذلك توفير فرص عمل للشباب بدون الإنتقال او السفر كما كان الأمر سابقا .





و طالبت منى جاب الله أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء مجمع صناعي كبير فى صعيد مصر يهتم بجميع الصناعات ومن ضمنها قصب السكر.





وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن التنمية فى صعيد مصر أصبحت ضرورة نظرا لارتفاع نسبة البطالة والفقر مما ادى الى نزوح عدد كبير من الشباب الى الخارج والى عاصمة القاهرة مما زادت نسبة التكدس.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء مجمع صناعى كبير سيخلق فرص عمل عديدة ومنع الهجرة ويساهم في تنمية المجتمع داخل محافظات الصعيد.





وكان ذلك بعد أن قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج مقام بشراكة مع البنك الدولي وتشرف عليه إدارة التنمية المحلية.





وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا البرنامج ممول بمليار دولار منقسمين إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي و497 مليون دولار من الحكومة المصرية.





وأوضح خالد قاسم ، أن قيمة المشروعات في المرحلة الأولى حتى العام المالي 2021 وصلت إلى أكثر من 12 مليار جنيه والمكون المحلي منها 6.3 مليار جنيه.





وتابع: أن هذه الأرقام تم ترجمتها علي أرض الواقع إلي 3707 مشروعات في محافظة قنا وسوهاج.





واستكمل: أن هذه المشروعات متمثلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مشروع سكني على غرار حي الأسمرات ببعض المحافظات.



