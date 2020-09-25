بيومي فؤاد يكشف عن مشهد حبس فيه دموعه في إلا أنا

أكد الفنان بيومي فؤاد ، أن العمل الفني "إلا أنا" من الأعمال الفنية المختلفة والتي عمل على تقديمها، مشيرا إلى أنه عمل أخذ منه مجهودا كبيرا خلال مشاهد العمل.





وأضاف فؤاد ، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي أم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء اليوم الجمعة، أن هناك مشاهد لا ينساها في هذا العمل، لافتا إلى أن المشاهد التي كان يتحدث فيها الشخصية التي يقدمها مع ابناءه الرافضين زواجه.





وتابع الفنان الكبير بيومي فؤاد، قائلا :"إن هذا العمل من أفضل الأعمال التي قدمها في التليفزيون، وقدمت مشاهد اعتبرها قاسية جدا وخاصة مع أبناءه وحينما شعر أنه يعيش لوحدة ومش عايز يضغط على أمل أكثر من ذلك وحاول أكثر من مرة مع أبنائه لكنه فشل".





وأكمل الفنان الكبير، أنه :"هناك مشهد كل لما أقرأه أقعد أعيط وهو محاولة الشخصية التي اقدمها بيع سيارته، وحاولت في هذا المشهد حبس دموعي وعدم اظهار اي بكاء في هذا المشهد للجميع".



