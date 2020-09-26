إنبي: لم نحدد سعر أسامة جلال.. وهذا موقف الأهلي من محمد شريف

أعرب المهندس زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن رضاه عن النتائج الذي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي، مع حلمي طولان، المدير الفني للفريق.





وقال زكريا السيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار، إن النادي يركز في مسابقة الدوري فقط وتم إغلاق ملف عروض اللاعبين.





وأكد زكريا السيد: "محمود جاد تلقى عرضا كرواتيا، ولكن لم نناقش العرض في الوقت الجاري وتم إغلاق ذلك الملف ولم ننظر في العرض".





وتابع: "عدد من العروض تلقاها اللاعبين في الوقت الجاري، ولكن نحن أغلقنا تلك الملفات نهائيًا وهو ما ظهر مردوده على نتائج الفريق".





وكشف المهندس زكريا السيد، عن العروض التي تلقاها النادي من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع المنتخب الأولمبي والنادي البترولي.





وأكد زكريا السيد، قائلا "لم نتلق عروض رسمية من أجل الاستغناء عن أسامة جلال والأهلي فاوضنا بشكل شفوي ولكن المفاوضات توقفت منذ فترة".





وتابع: "كل ما أثير حول طلبنا 200 مليون من أجل الاستغناء عن أسامة جلال أمر عار تمامًا من الصحة والرقم مُضحك بالنسبة لنا".





وأتم: "كما تابعت أنباء تفيد بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات معنا لضم أسامة جلال، ولكن تلك الأنباء غير صحيحة أيضًا".





وكشف السيد أيضا، عن حقيقة تقدم النادي البترولي بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل تجديد إعارة محمد شريف، مهاجم الأحمر المعار إلى إنبي حتى نهاية الموسم.





وقال زكريا: "تقدمنا بعرض رسمي مكتوب إلى الأهلي من أجل تجديد إعارة محمد شريف والأهلي رد علينا".





وتابع: "رد الأهلي هو تأجيل ذلك الملف حتى نهاية الموسم لحين تحديد احتياجات الجهاز الفني للأهلي بشأن خدمات اللاعب"، مشددًا أن ذلك من حق الأهلي.